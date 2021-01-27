Google啟動T-Park新辦公室 為美國以外最大硬體基地
Google今（28）日正式宣布啟動位於新北市台北遠東通訊園區（T-Park）的辦公室，Google並表示2023年將在此園區再增加一座辦公室。位於此地的辦公室園區目前是美國總部以外第一座、最大的硬體研發基地，是整合Google的AI、軟硬體技術的全球創新樞紐。
Google表示，肯定台灣在全球願景中的地位，過去五年來台灣的正職員工數增加了10倍、辦公室據點遍及六縣市，今年將擴大人才招募與實習計畫。
Google硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣已是Google主要策略據點，包括Pixel手機、Nest智慧裝置、Chromebook筆記型電腦、穿戴裝置、Chromecast串流播放器等全球性產品的軟硬體研發，都有台灣團隊的高度參與。
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