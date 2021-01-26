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沃旭能源三度蟬聯全球最永續能源公司 創下佳績

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

加拿大研究機構「企業騎士」（Corporate Knights Inc.）公布2021年全球百大永續企業排名，沃旭能源獲選為全球最永續能源企業，並在所有企業類別中獲選為全球最永續企業第二名。

甫上任的沃旭能源全球執行長Mads Nipper表示，全球百大永續企業榜饒富盛名，十分樂見自家公司再度名列前茅：「很高興看到沃旭能源在全球百大永續企業榜上持續名列前茅，這不僅反映我們致力永續發展並兼顧企業營運的決心，並展現我們希望成為全球綠能轉型的催生者。」

Nipper表示：「全球的溫室氣體排放量必須在2030年前減半，由於近75%的碳排放來自於能源使用，因此全球快速轉型採用再生能源至關重要，這需要政府和企業大刀闊斧的行動，並大膽地制定短期目標，加速綠能建置。」

另外，沃旭近期推出了一支有關綠能轉型之路的企業影片，片中沃旭的高層主管和員工們分享讓公司徹底變革、煥然一新所採取的決策和行動，並說明決策背後考量，以及一路走來關於企業永續轉型的心得。

這部迷你紀錄片，包含沃旭能源現任執行長Nipper、前任全球執行長Henrik Poulsen、財務長Marianne Wiinholt、離岸風電事業執行長Martin Neubert、台灣總經理汪欣潔、大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長Frida Persson等人，皆在此部紀錄片中現身說法。

沃旭針對能源生產及公司營運制定了十分具企圖心的減碳計畫，不僅與科學界針對全球暖化升溫幅度控制在攝氏1.5 °C以內所需採取的行動一致，這個減碳計畫預計讓沃旭能源從原本專注使用化石燃料發電，轉型成為全球首家達到淨零碳排的大型能源企業。

隨著離岸風電發電成本逐步下降，離岸風電價格在全球許多地方已經比使用化石燃料發電的各種方案來得低廉，相較於陸域風電及太陽能的發電成本亦是如此。這項突破有助加速綠能轉型，也帶動亞洲及歐美綠能市場蓬勃發展。

離岸風電 綠能 化石

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