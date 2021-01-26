美中經濟難和諧 貿易戰轉打科技戰

「貿易戰會逐漸消停，但美中之間科技戰恐難以避免！」台大政治系兼任教授楊永明26日在北威論壇表示，關稅對美中都造成傷害，他判斷拜登會將國內事情處理一個段落後，就會逐步將關稅取消。中信金融管理學院講座教授林建甫也認為，美中之間科技戰仍會持續，未來智財權、市場經濟談判將會是美中相爭的焦點。

貿易互賴性高

楊永明說，習近平近日在世界經濟論壇喊話，希望特定國家不要搞小圈圈，雖然沒有明講，但大家都知道是針對美國。美國半導體產業公會理事長也呼籲拜登取消對華為的限制，但拜登目前回應說「要與盟邦討論後」才會決定，因此拜登政府對於科技戰的放緩仍持保留態度。

不過從近期美國國安會印太政策協調官坎培爾在外交事務提出的文章顯示，美國對中國是「硬中有軟」，美國對於中國與俄國都不會是敵人，畢竟貿易互賴程度太高，但對於中國與俄國都是「戰略競爭對手」，因此中美雙方因為競爭的關係無法再互信，但至少美國讓對中政策的可預測性提高。

他認為未來貿易談判會進入深水區，就是核心科技的部分，其實中國也開始用「十四五計畫」開始自主研發核心物件，如5G晶片等，拜登將會與盟友進行協調，但中國藉由RCEP與CPTPP也拉攏著各國，因此拜登政府雖然會更支持台灣，但也絕對會堅守一中政策。

核心科技成戰場

林建甫分析，美國要制裁中國沒那麼容易，中國有RCEP與中歐全面投資協定，加上貿易戰進行1年後，貿易赤字卻沒有因為關稅而改善，很多美國經濟學家也反對貿易戰，因為川普宣稱對就業、收入增加的效果根本沒有出現，因此他認為貿易戰比較能談的會逐漸談好。

但美國對於「中國製造2025」仍非常反感，並透過實體清單等方式制裁中國企業，華為就無法獲得先進軟體與晶片技術，未來市占率可能會從前3名滑落，美國目前的對中官員（布林肯、坎培爾）都也算鷹派，未來除了科技戰以外，智財權，以及中國是否能獲得市場經濟認證會是要關注的點。

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