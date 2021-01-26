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中火解套方案鬧多胞 台電：待版本確定後再評估

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

中火燃氣機組如何上線持續卡卡，如今除了台電規劃版本外，藍營、綠營及台中市府也各提做法。對此，台電發言人張廷抒表示，之前國民黨立委所楊瓊瓔提出的版本至少評估了5個禮拜才計算出來，台電確實難針對今天下午所開的記者會直接做答覆，而台電將待版本確定後再做評估。

對於通過版本是否就將成為政策，台電只能照辦？張廷抒仍說，還是要等到通過再研究，強調這還是牽涉到國家用電穩定，而台電屬於能源執行單位。

根據台電過去公布規劃，中火燃氣機組應於2025年上限。對於目前進度，台電表示，中火去年3月已送至台中都市設計審議會，但仍有22項遭卡，有些要求確實無法達成。

依照台電既有規劃，2025年燃氣機組上線後，全廠將以「兩氣六煤」模式運轉，另四部不特定燃煤機組將轉為備用；四部備機組必須同時滿足三條件才能啟用：第一，不能在空汙季使用；第二，空品的AQI須要小於100；第三，備轉容量率需低於8%，因此啟用機率甚低、多只會啟動兩部。

蔡其昌今（26）日版本則要求，未來每完成一部新燃氣機組商轉，兩年運轉順利後即除役不拆除(無運轉許可，但機器保留，因應緊急危機)現有兩部燃煤機組，以達成早一天燃氣、少一天燃煤，並要在2035年把台中電廠十部燃煤機組全部除役。

根據國民黨主今日公布主決議，優先汰除中火四部老舊燃煤機組；在台中市府都審會通過設置燃氣機組計畫時，台電必須先除役兩部燃煤機組，等燃氣機組建置完成，再除役兩部，以提升台中空氣品質。

台電 國民黨 空汙

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