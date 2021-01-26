蔡其昌提中火解方 經部：國會通過決議會研議

台中火力發電廠長期無解，立法院副院長、民進黨立委蔡其昌今（26）日開記者會，拋出「一換二」，也就是中火一部燃氣機組兩年商轉後，即除役不拆除兩部燃煤機組。對此，經濟部次長曾文生表示，國會通過決議，經濟部都會審議來研議；但因為現階段版本未確定，台電也要經過計算，因此目前尚無法回應。

中火新增燃氣機組頻頻遭卡，台中市長盧秀燕去年於台中議會回應，不能接受中火只增不減、不能接受中火無法汰舊換新，如果中火增加燃氣機組，舊的燃煤機組一定要按比例汰換，對台中市民才公平。

根據國民黨主今日公布主決議，優先汰除中火四部老舊燃煤機組；在台中市府都審會通過設置燃氣機組計畫時，台電必須先除役兩部燃煤機組，等燃氣機組建置完成，再除役兩部，以提升台中空氣品質。

而根據蔡其昌版本，天然氣發電每度電所排放的二氧化碳是燃煤發電的一半，因此積極發展再生能源之外，因此長期「以氣換煤」是現階段另外重要的減碳方式。另外，台灣增加可快速啟動與快速升降載的天然氣發電組，以協助電網的穩定。

蔡其昌提出的主決議建請行政院要求經濟部督導台電，包括除新燃氣1、2號機組外，加速推動台中電廠新燃氣3、4號機組計畫及天然氣接收站計畫；未來每完成一部新燃氣機組商轉，兩年運轉順利後即除役不拆除(無運轉許可，但機器保留，因應緊急危機)現有兩部燃煤機組，以達成早一天燃氣、少一天燃煤；台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，應提前約10年，在2035年實現。