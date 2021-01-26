歐洲議會決議 重新審視歐盟黑名單的合適性

考量歐盟稅務黑名單（EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes）並未全面抓到最嚴重的租稅天堂，歐洲議會日前決議，要求更改當前用於稅務黑名單的系統，使一個國家／地區的加入或除名過程更加透明、一致和公正，以降低逃稅或避稅行為，以及防範洗錢活動。

歐洲議會要求採取的修訂方式包括，一、需要擴大判斷一個國家／地區的稅收制度是否公平的標準，而不僅是只看是否有優惠稅率；二、如果僅對稅收制度進行象徵性調整，則不應將這些國家從黑名單中刪除；三、公司稅率為零或對公司利潤不徵稅的所有國家／地區應自動列入清單；四、制定清單的過程，將在2021年底之前通過具有法律約束力的文書予以正式化。

截至去年10月，歐盟黑名單包括12個司法管轄區，包括美屬薩摩亞、安哥拉、巴貝多、斐濟、關島、帛琉，巴拿馬、薩摩亞、塞席爾、特立尼達和多巴哥、美屬維京群島和萬那杜。黑名單從2020年開始，每年更新兩次。下一修訂版應於2021年2月發布。在歐盟議會的決議之後，2月的黑名單將如何變化值得密切觀察。

針對黑名單地區，歐盟國家除了必須加強交易觀察及查核力道，和黑名單地區有往來的歐盟國家納稅人也可能面臨更高的查稅風險。資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，歐盟黑名單可能造成的影響包括：

1. 當這些公司是控股公司：若沒有歐盟股東或是投資子公司，則無立即影響；若有，當子公司分配股利，依據個別歐盟國家規定可能面對懲罰性扣繳稅。股東則可能面對受控外國公司規定需要對股利課稅。

2. 當這些公司是轉單公司或融資公司：若沒有歐盟交易對象或融資對象，則沒有立即影響；若有，交易對象公司依據個別歐盟國家規定可能面對費用無法抵扣。融資對象可能面對利息支付有懲罰性扣繳稅及費用無法抵扣的問題。

3. 當這些公司涉及任何交易或架構規劃，可能被要求依據歐盟法規（DAC 6）自動揭露給歐盟稅務機關，歐盟的自動揭露法規於7月1日後開始施行。

4. 為避免歐盟資金涉及洗錢與避稅嫌疑，歐盟也修訂金融法規，要求歐盟資金若透過黑名單地區進行投資或交易，必須進行嚴格審查或被禁止。金融機構基於反洗錢規定，也可能依據歐盟黑名單提高資金審查要求，甚至要求關閉高風險帳戶。

曾博昇說，受控外國公司法規（Control Foreign Company）可能在2022年後實施，除了從控股公司角度思考個別國家經濟實質法及歐盟黑名單的影響及如何遵法之外，也必須從CFC角度，進行集團整體稅務面向的檢視及相關因應規畫。