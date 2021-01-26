保瑞續簽代工新約 取得獨家亞洲代理權

保瑞藥業（6472）自接手英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠後，去年12月單月與全年營收雙創歷史新高。保瑞表示，將藉由與國際代工客戶的合作，進一步取得利基品牌藥品的區域代理經銷機會，使併購與供應鏈發揮更大綜效。

保瑞表示，目前CDMO（國際委託研發暨生產服務）業務穩定成長，台南、竹南、加拿大三廠產能穩定，所代工品項之市場銷售也逐年成長，將持續透過產品線調整，提高整體成長效能。

在藥品代工業務領域，保瑞表示，台南廠主要代工日本衛采在台與15國外銷藥品，2019年保瑞與衛采又續簽訂5年新約，目前產能滿載。益邦製藥竹南廠，主力代工Amneal & Impax、輝瑞藥廠、Vitruvias等公司的產品；其中為美國Vitruvias代工，治療低血鉀症的口服緩釋劑型藥（KCl），去年雖受疫情影響，仍提早取得藥證，正式出貨美國，此外，保瑞同時也擁有KCl全球代理銷售權，目前已在台灣取得藥證，並歸入必須藥品清單，已引進數家醫學中心。

保瑞去年也正式與美國Amneal簽立五年新約，持續代工帕金森氏症用藥Rytary，該藥品在美銷售逐年成長，並獨家取得Rytary於中、日、韓等亞洲11個市場的獨家代理銷售權，根據MarketDataForecast資料，帕金森氏症治療藥物在亞太區域市場，2020達10.4億美金，預估2025年銷售金額將可達14.4億美金。

去年底納入集團的加拿大廠，則使保瑞拓展包括液劑、軟乳膏等新的劑型生產線，目前代工約50個品項的產品，產能利用率約50%，代工出口的藥品全球高達100個市場，其中出口全球最大藥品市場-美國約占廠內生產的七成。

保瑞指出，目前整體的國際合作客戶，依不同的合作及代工階段與模式，以及代工品項與劑型愈趨多元，產能利用率並非反映營收成長與毛利變化的單一指標，針對CDMO業務，公司將策略性的調整產品線，以取得更多高毛利的產品為目標，並積極尋求國際代工合作機會。