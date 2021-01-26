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柏瑞兩檔ESG產品 規模合計突破330億元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

根據投信投顧公會的資料，柏瑞ESG量化債券基金去年1月底的規模為106億元，一年不到，截至2020年12月底的規模已經翻倍到244億元，成為境內最大投資等級債券基金。

柏瑞投信把全球法人和華爾街最新的投資準則ESG，納入成為產品創新策略的元素，再把永續投資的概念轉化成為平易近人，去年1月推出境內首檔ESG量化債券基金，獲得眾多投資人的青睞，儘管基金發行後就遇上疫情浩劫，但反而因為在疫情引發投資人ESG意識高漲的推波助瀾下，規模持續增加。

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗，把法人跟大戶的投資工具化繁為簡，成為適合一般人的基金，兩年前，看到柏瑞集團位於美國紐約的量化團隊，所獨家研發的量化策略令人印象深刻，因此想出在台灣建構量化債券產品的創新想法。

「但是，量化策略對投資人來說很複雜，我們又進一步思考要如何把最新的ESG投資趨勢，應用在量化策略上，於是在海內外產品開發團隊的腦力激盪下，把ESG因子和量化策略巧妙結合成一檔獨一無二的新產品，ESG量化債券基金就此誕生。」林炳魁說。

美國新政局 催化ESG投資大潮事實證明，柏瑞投信2020年11月推出的柏瑞ESG量化多重資產基金，再度受到投資人和通路夥伴歡迎，也締造出柏瑞一年內發行兩檔ESG相關產品，且規模合計突破330億元的亮眼成績。

然而全球新冠疫情再度惡化，加上變種病毒攪局，投資人又該如何因應？柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球經濟成長依然面臨疫情的嚴峻考驗，景氣復甦現階段仍需要政策的呵護，美國聯準會（Fed）勢必不樂見太早升息，加上全球負殖利債券規模龐大，美國10年期公債殖利率近期雖然升破1%，但短期內預期仍不易於脫離區間走勢。

此外，美國新總統拜登走馬上任後，隨著執政團隊的優勢強化，未來美國政府料將在氣候變遷等永續議題上投入更多心力，可以預期ESG投資將進一步加速前進。如果想要參與景氣復甦及資金行情，且降低市場波動的干擾，防禦型保守配置仍不可或缺，可布局高信用評等的投資級債，例如，ESG企業債，兼顧資產安全性及減緩利率風險。

美國聯準會 債券

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