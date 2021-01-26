還不快買爆！網友熱議最夯10家「股東會紀念品」誰是人氣王？

我買的是紀念品概念股！

許多人在買進股票時，不只會考量獲利率，還會藉由「股東會紀念品」來決定要買哪家股票，因為有些公司的紀念品不僅品質優良、實用性佳，上網賣出還能讓投資的股東小賺一筆，甚至有些公司也會透過推出超值的股東紀念品，吸引股民購買股票。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查近三年間網友討論度最高的股東會紀念品是什麼，看看這些紀念品到底有何特別之處吧！

image source：中鋼公司企業網站





第一名：中鋼

每年中鋼推出的股東會紀念品都會引起不少話題，其中以中鋼線材所製雨傘骨的「黑熊傘」，因堅固耐用的好品質及可愛的黑熊圖案，至今仍不時被提起。

2020年中鋼發放的股東會紀念品「鯨彩都繪抗菌鋼杯」再度引起網友關注討論，「鯨魚」圖案象徵高雄海洋之都及台灣海島國家的活力，中鋼藉此表達該公司對節能減碳及環境保護的重視。

此外，結合去年因防疫而話題度大增的「抗菌杯」，加上中鋼去年為分流股東會紀念品領取人潮而首創的「超商領取」方式，使得中鋼的「鯨彩都繪抗菌鋼杯」引起超高討論度。

第二名：中信金

中信金近年來曾發放「八合一多功能螺絲起子手電筒」、「USB隨心燈」、「日式碟筷架組」等股東會紀念品，其中網友討論度最高的就是日式碟筷架組，許多網友認為比起其他幾款紀念品，日式碟筷架組是實用度最高的紀念品，畢竟每天都需要用到餐具，還有網友敲碗希望多個碗配成一整套，「如再加個碗就更完美了」。

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第三名：華南金

華南金近年發放的股東會紀念品包含「3D微雕美體按摩器」、「拉拉熊保溫袋＋保鮮盒」、「捲捲矽水瓶」等，其中拉拉熊因為慵懶可愛的外表，加上保溫袋＋保鮮盒本身非常實用，所以許多網友笑稱「為了拉拉熊買一張」、「花兩萬只為了拉拉熊」、「拉拉熊概念股」。另外捲捲矽水瓶也因輕量好攜帶，成為網友推薦的紀念品。

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第四名：聯電

聯電近幾年推出的股東會紀念品都是人氣IP相關產品，包含「SNOOPY環保兩用袋」、「角落生物陶瓷杯」、「卡娜赫拉的小動物馬克杯」等，挾著高人氣創造許多話題，特別是「卡娜赫拉的小動物馬克杯」，造型可愛療癒，許多網友都認為相當實用，表示「第一次想為了股東紀念品去買股票」、「現在的股東紀念品都好用心」。

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第五名：王品

旗下擁有數百家品牌餐廳的王品，近年發放的股東會紀念品皆為自家集團的餐飲優惠券，曾提供「500元現金抵用券」、「75折優惠券」等，2020年更大手筆發放「王品集團2,200元美食抵用券」，內含The Wang牛排、西堤、夏慕尼等品牌的抵用券，引起不少話題，許多網友認為此做法一方面能保持王品集團來客數，一方面又能撐股價，實為聰明行銷手法。

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第六名：正隆（山隆）

正隆及其集團子公司山隆，多年來都是贈送旗下品牌的「抽取式衛生紙」或「面紙」當作股東會紀念品，養成死忠的「衛生紙客群」，購買正隆或山隆股票的網友認為「衛生紙最實在」、「每年領衛生紙」，尤其2018年2月全台發生「衛生紙之亂」，主打衛生紙當股東會紀念品的正隆及山隆意外獲得許多股東青睞。

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image source: 蒲公英 紙用不砍樹

第七名：永豐金

永豐金近年來發放的股東會紀念品都走實惠派，包含「法式烘焙湯盅」、「喜穀豐藏米禮盒」、「德國雙人牌雙面抗菌砧板」等，其中「德國雙人牌雙面抗菌砧板」因為外型時尚又實用，頗受網友好評，紛紛稱「砧板概念股」、「真的很不錯」，也有網友開玩笑說「米跟砧板都領了下一次領鍋子？」

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第八名：東森

東森近幾年發放的股東會紀念品相當多元，從盤組到面膜都有，包含「Nakamura青花瓷雙盤組」、「PS美美研面膜」、「SNOOPY下雪森林寬口手提保溫袋」等，其中「SNOOPY保溫袋」引起最多網友討論，因為SNOOPY療癒可愛的外型，加上保溫袋可以保溫又保冰，對於許多上班族、學生攜帶午餐或飲料都相當方便。

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image source: 博客來

第九名：元大金

元大金近幾年發放的股東會紀念品有「太陽能充電圓燈」、「寬口雙肩背包」、「康寧餐盤」等，特別的是，理財講師陳重銘不時會在臉書粉專提到元大金2015年的股東會紀念品「單面穿夾克」，大讚「穿起來不會熱，口袋有拉鍊」，引起網友熱議，表示「透氣又輕又好穿」、「這件外套很讚」。

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image source: 元大金控提供

第十名：聲寶

聲寶近幾年來都是贈送「多功能晴雨傘」當作股東會紀念品，不只雨天、晴天都適合使用，還有抗UV功能，加上傘面較大，兩個人一起撐傘也不怕被雨淋濕，吸引到一群固定領取雨傘的死忠粉絲，「家裡好多聲寶的傘」、「我很愛聲寶的股東會紀念品的直傘，一把在汐止用了四年沒事直到被偷走」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月15日至2020年12月13日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『股東會紀念品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



