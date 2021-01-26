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安聯投信：投資級債、新興市場債動能續強

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

拜登正式就任，投資人對後續刺激政策感到樂觀，公債等保守債券表現相對弱於風險債，根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債資金呈淨流出外，包括投資級債及全球新興市場債皆迎來資金淨流入，其中新興市場債淨流入資金更成長至前一周近2倍來到42.7億美元，動能強勁。

安聯投信指出，美國新任財長葉倫釋出擴大財政刺激意願，加上歐洲央行重申維持當前寬鬆貨幣政策及緊急購債計畫規模，應對經濟下行風險，市場對刺激政策預期樂觀，激勵多數風險性資產上漲，反應市場情緒的美國10年期公債殖利率近日來到約1.10%的水準。在對經濟復甦及通膨預期的推升下，上周風險性債券包括美國、歐洲及全球等高收益債多收紅，其中對市場風險敏感性較高的美國可轉債單周漲幅來到1.71%，反應了當前的正面情緒。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，隨著拜登於1月中正式就任、民主黨在國會佔據優勢，美國可望在明年推出新一輪紓困方案，財政壓力增加短期內恐讓美元較為弱勢，促使資金流向新興市場，有利於新興市場資產及貨幣表現。

從基本面來看，許家豪表示，Markit新興市場PMI截至去年12月來到52.8，仍處於象徵擴張的50榮枯線之上，顯示經濟持續自去年的肺炎衝擊中走出；觀察企業獲利，根據HSBC資料顯示，包括新興歐非、亞太及拉美以及全球新興市場等地企業獲利於2021年皆有望擺脫前一年的衰退、恢復正成長，相關基本面的正面因素有望為提供新興市場資產帶來支撐。

許家豪指出，新興市場債因擁有明顯高於已開發市場債券的殖利率，可提供投資人較佳息收報酬，近期明顯受到市場資金青睞。在布局新興市場債時，許家豪建議，由於近期市場整體氣氛轉佳，投資在對市場敏感度較高的新興主權債以及高收益債的配置，可略高於投資等級債；在貨幣選擇上，由於景氣及財政因素，短期內較正向看待新興市場當地貨幣，但因波動也較大，也應保持調整的彈性。

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