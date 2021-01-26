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中國基層公務的混水摸魚求生術：官場吞噬好青年？

彭博：刺激政策帶領全球復甦 資金流入全球股票型ETF

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
美國科技與新興亞股領軍上攻，全球股市普漲。歐新社
美國科技與新興亞股領軍上攻，全球股市普漲。歐新社

儘管全球疫情仍嚴峻，所幸美國新總統拜登就職、準財長葉倫力挺財政刺激方案，維繫全球風險偏好情緒，加以一月Markit美國製造業和服務業PMI均優於預期，美國科技與新興亞股領軍上攻，全球股市普漲。

依據彭博資訊統計，截至2021/1/22過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入121億美元，其中主要流入全球及新興市場股票型ETF，近週資金分別淨流入85.4億及20.8 億美元，亞太、美國及日本近週資金淨流入9.2億、5.5億及1.6億美元，中國及歐洲股票型ETF近週則遭資金調節淨流出18.1億及2.6億美元，拉美及東歐股票型ETF近週亦各呈現小幅流出0.2億美元。

富蘭克林證券投顧分析，進入企業超級財報週，財報結果、企業對2021年營運前景的看法以及財測展望均為焦點，市場波動可能加大，鑒於現階段股市仍處於牛市初期，如出現回檔建議應視為進場機會。

截至目前已有13%的史坦普500企業公布去年第四季財報，86%的企業公布獲利優於預期，根據Factset統計(1/22)第四季企業獲利預估上修至年減4.7%(原估年減9.2%)，今年第一季企業獲利可望重回正成長18.1%，2021全年獲利預估年增22.6%，有望扮演美股多頭的重要推手。策略上建議可採取多元布局，以「雙收益資產-美國與新興市場平衡型基金」為核心，藉由涵蓋高息債及類股分散的高品質股票的配置降低投組波動，並可達到追求收益、資本利得及匯率風險分散目標；而美國股市預期比債市更有表現空間，建議已進場者耐心續抱，空手者可透過分批加碼或定期定額策略介入，掌握「雙題材-科技及價值補漲、雙核心-美股及新興亞股」兩大主軸，卡位拜登經濟學引領下的投資行情。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪‧拉加認為，亞洲投資題材充沛，中國經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，創造眾多具投資機會的優質企業，隨著中國資本市場愈加開放、A股納入國際指數比重提升，將同步提升投資人對於中國市場的青睞程度。台灣與南韓則是科技硬體結構性成長與全球供應鏈多元化的受益者。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，受惠於全球人口高齡化推升醫療需求，生技製藥公司積極投入研發以及新藥創新浪潮之結構趨勢加持，樂觀看待生技產業投資前景，我們對生技產業正在發生的大量創新感到振奮，包括基因療法和基因編輯、免疫腫瘤及精準腫瘤等，也在罕見疾病領域找到機會。

生技產業

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