企業尾牙取消成最後一根稻草 餐飲業12月再現負成長

國內新冠肺炎疫情再起，不過在此之前，多數企業早就決定不辦尾牙，也讓一度從去年上半年疫情重傷後緩慢爬起的餐飲業再次被壓垮。據經濟部統計，餐飲業去年12月因缺少尾牙業績，結束了連續五個月的正成長、單月營業額年減0.6%，全年則年減4.2%。

即使12月正逢聖誕節、跨年聚會旺季，但因疫情考量，許多企業仍決定不辦尾牙，導致宴會型餐館出現負成長，12月整體餐飲業營業額718億元，年減0.6%。自去年7月疫情稍緩後，餐飲業連續5個月有感復甦、出現正成長，統計處副處長黃偉傑表示，尾牙的取消可以說是最後一根稻草，讓餐飲業無法在12月有喜劇收場，全年營業額7776億元、年減4.2%。

零售業方面，12月營收3552億元，創歷年同月新高，年增1.4%，全年營業額3.86兆元，年增0.2%。主因包括聖誕節、百貨周年慶、雙12，以及天氣轉冷使保暖家電熱銷，因而活絡買氣。同時，去年第四季零售業網路銷售額1005億元，年增20.5%，全年營業額3418億元，年增19%，占整體零售業營業額8.9%，比前一年提高1.4個百分點，黃偉傑認為，未來網路銷售折還會持續提高占比。

批發業方面，12月批發業營業額為9936億元，創歷年單月新高，年增12.5%。其中，機械器具批發業因手機和相關零組件需求暢旺、遠端應用需求持續，持續創下佳績，年增21.6%。批發業全年營業額10.5兆元，創下歷年新高，年增2.5%。不過，黃偉傑指出，批發業中有3成5營收仰賴外銷，目前塞港、缺櫃情況可能加劇，勢必影響1月營業額；由於去年基期較低，雖然年成長可能為正，但比起12月恐怕為負成長。

展望1月，黃偉傑說，除了批發業陷入缺櫃困境，由於國內疫情升溫，尾牙、年前大型活動等陸續宣布取消或延期，可能削弱原本春節採購、聚餐的動能，零售業、餐飲業恐怕出現負成長。統計處預估，1月批發業約年增12至15%、零售業年減3.5至0.5%、餐飲業則年減14.5到11.5%。