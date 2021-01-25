迎台商回流 國發會通過屏東加工出口區擴區計畫

因應台商回流用地需求，國發會委員會今（25）日通過經濟部屏東加工出口區擴區計畫，將於屏東高鐵車站西側擴建26.7公頃用地，預計2023年6月開發完成，預計將引進塑膠、汽機車零組件及電子零組件等產業，帶動投資金額約50億元。

國發會副主委游建華表示，目前屏東加工出口區已經接近滿租，其餘周邊工業局開發的工業區土地均已出售給廠商，已無適合建廠用地供廠商擴大投資或吸納回流台商，因此經濟部加工出口區管理處提出擴區計畫，將結合、利用便利高鐵，於屏東高鐵站西側擴建26.7公頃加工出口區。

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕表示，屏東加工出口區擴區基地，現為台糖屏東六塊厝畜牧養殖場，預計2021年12月底完成環境影響評估、開發許可等審議作業，廠商並可同步進駐設廠，2023年6月完成園區公共設施與開發。

楊伯耕說，除了台商回流外，目前屏東加工出區產業聚落以金屬製造、汽機車零組件等廠商為主，也有擴廠需求；預計園區開發完成後，引進廠商投資金額約50億元，年產值達百億元，創造就業人數790人。

依規畫，該計畫開發經費為9.1億元，計畫自償率為56%。

楊伯耕表示，屏東加工出口區擴區緊臨屏東高鐵特定區，配合高鐵南延、並建構屏東地區創新產業聚落，進而產生磁吸效益，創造在地就業機會。