新竹科學園區終於有廠房釋出！ 逾百家廠商搶進駐

國發會委員會今（25）日通過新竹科學園區第3、4、5期標準廠商更新計畫，總經費達272億元，以15年採先建後拆、不影響廠商生產方式更新，完成後樓地板面積將高達36.6萬平方米，為目前的7倍，預計將開放108家新廠商進駐，解決竹科新竹園區一地難求窘境。

國發會副主委游建華表示，該計畫完成後，預計竹科產值每年增加411.8億元，創造就業人數5,848人。

新竹科學園區管理局王永壯表示，竹科一地難求，等著進駐廠商大排長龍，科學園區允許容積率為200%，建蔽率為60%，目前竹科第3、4、5期老舊廠房為10棟2層樓建物，容積率只用到60%至100%，顯見有增加空間。此外，舊廠房建築老化，國內產業愈做愈精細，廠商屢屢反映震動問題，為符合高科技廠商需求，因此提出更新計畫。

他表示，規畫將拆掉舊廠商，重建9棟6至10層樓新廠商，由科學園區作業基金投資272.57億元，計畫期程為2021至2035年共15年，計畫自償率達100%。完成後，廠房單元數將由目前88單位增加為196單位，總樓地板面積由原先5萬3,702平方米增加為36萬6,004平方米，停車位也會由目前410個增加至2,500個，一併解決竹科停車位不足問題。

簡言之，王永壯表示，完成後除了優先滿足既有廠商外，估計還可以開放108家新廠商進駐竹科。

他並強調，目前竹科第3、4、5期廠商有生技、精密機械、資通訊、電腦零組件、半導體相關等廠商進駐，這項更新計畫採先建後拆，分批搬遷及興建方式，不會影響現有廠商生產與營運；而且每批興建完成後，除了優先滿足現有廠商外，也會同步釋出部分新的廠房給新進廠商，讓新廠商也有機會，不要等待15年之久。

他進一步說明這項更新計畫如何不影響廠商生產。竹科管理局已先在新竹園區新2期先行興建一棟標準廠房，預計今年2月完工，4月就可以讓目前在第3期2棟樓廠商先搬遷過去，並且還有部分空間可以釋出給新廠商。工程上就會先拆第3期的2棟廠房，興建完新廠房後，再讓一批廠商搬遷過來，再繼續下一批更新工程。他表示，如果順利，更新工程會愈來愈快。

竹科管理局評估，完成後，每年進駐廠商營業額可增加411.82億元，每年研發投資增加24.69億元，也讓新產業進駐、並有發展空間。