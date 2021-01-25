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環保署擬推環境檢測專法 杜絕美化監測數據

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

為精進環境檢測數據品質，環保署今（25）日預告「環境檢驗測定法」專法草案，未來將由環保署建置公正第三方平台，評選優良檢測機構，避免企業美化空汙、水汙等檢測數據，強化公信力。官員表示，專法預告後仍會邀集各界討論，預計6月送行政院，後續再送立法院審議。

環境檢測是環保工作極為重要的一環，舉凡環評調查、環境品質監測，或是企業繳交空汙費等汙染防制費，都需要倚賴良好品質的監測數據。然而過去作法是由企業自行委託檢驗機構執行，卻也產生「美化數據」的弊病。

因此環保署決議成立專法，未來將由環保署、地方環保主管機關等指定特約檢測機構，給予獨立檢測空間，來確保檢測數據品質，同時成立「環境檢測基金」，基金用於支付特約檢測機構檢測費用、管理平台運作費用、獎勵環境檢測費用等。

此外專法中也訂定罰則，其中檢測機構從業人員若做出「假檢測」，可處三年以下有期徒刑，拘役或科或併科20萬以上、500萬元以下罰金；條文中也設置吹哨者條款，鼓勵檢舉不法。

官員表示，為減少立法施行後的衝擊，會逐年分階段、分批公告納管對象，專法將在修法通過後，給予一年緩衝期，於公布後一年才施行，第一階段會先針對汙染行為較為嚴重的企業。

官員表示，今日草案預告後，會再邀集相關部會、地方自治團體、產業界及檢測機構等利害關係者，共同研商討論，以利周全，順利的話，預估今年6月可送行政院審查。

環保 空汙

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