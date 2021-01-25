批發業、零售業去年12月保正成長 餐飲業無緣由黑翻紅

經濟部統計處今（25）日也公布12月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營業額為9,936億元，年增12.5%，歷年單月及同月新高；零售營業額為3,552億元，年增1.4%，歷年同月新高；餐飲業營業額為718億元，年減0.6%，歷年同月次高。

而在2020全年統計，批發業2020年營業額為10.5兆元，為歷年新高，年增2.5%；零售業營業額為3.8兆元，為歷年新高，年增0.2%；餐飲業為7,776億元，年減4.2%，為2002年以來首次負成長。

統計處展望未來，預估今年1月批發業營業額為12%至15%；零售業營營業額為-3.5%至-0.5%；餐飲業營業額為-14.5%至-11.5%。

統計處表示，批發業創歷年單月新高，其中機械器具批發業年增21.6%，主因手機及其相關零組件拉貨動能強勁，加以遠端應用需求持續，帶動記憶體、面板及CPU等銷售暢旺；化學材料批發業年增16.8%，主因外銷訂單回溫，石化及塑膠產品價量齊揚所致；藥品及化粧品批發業年增11.3%，主因藥品通路擴增以及新藥上市，醫院及零售端需求增加。

零售業創歷年同月新高，其中，網路購物氣勢如虹，2020年第4季年增20.6%，主因逢線上商城週年慶、雙11及雙12促銷檔期，加上廠商擴大活動規模，持續帶動網路銷售業績。而布疋及服飾品零售業年增24.0%，主因天氣轉冷及宅經濟發酵，加上業者推出多項會員App專屬服務以及促銷活動，有效推升網路銷售金額。

而餐飲業去年12月呈現年減0.6%，2020年全年年減4.2%，為2002年以來首度負成長。然而餐館業異軍突起，去年12月呈現0.2%的微幅正成長。對於為何在基期比較及疫情下，仍可以呈現年度正成長，統計處推估，是因為疫情導致國人無法出國，再加上去年股市一片看好，所以增加內需市場的營業額。