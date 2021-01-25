經濟部：12月工業生產指數、製造業生產指數雙雙連11紅

經濟部統計處今（25）日公布12月工業生產，工業生產指數為129.07，達歷年單月最高，年增9.9%。其中製造業生產指數為131.52，創歷年單月最高，年增10.4%，雙雙達到連11紅；2020全年工業生產指數為115.84，年增6.81%，為歷年最高。

統計處展望未來，統計處預估，今年1月製造業年增加20.8%至27.2%。

統計處表示，電子零組件業生產指數為151.54，為歷年單月新高，年增16.40%，連續第13個月二位數成長。其中，積體電路業年增19.12%，主因5G、高效能運算等應用設備及遊戲機等消費性電子產品需求強勁；液晶面板及其組件業年增24.87%，為2017年7月以來最大增幅。

統計處補充，2020年全年電子零組件業生產指數為136.15，創歷年新高紀錄，較上年增加19.33%。

而在傳統產業方面，化學原材料、基本金屬業、機械設備業、汽車及其零件業12月均呈現正成長。然而2020年整年僅有化學原材料呈現正成長，顯示傳統商品雖然去年第三季由負轉正，但是仍無法逆轉前半年的負成長，唯獨化學原材料因防疫商品發燒。

統計處展望未來，認為隨著疫情再次升溫，將加速數位轉型、新興科技應用的步調，同時激勵遠距商機、宅經濟相關設備熱銷，加以車用電子需求擴增，將帶動半導體高階製程訂單續旺，另隨塑化、鋼鐵、機械、汽車等傳統產業逐漸回溫，將推升下游廠商回補庫存需求。

然而因為疫情現階段無緩和跡象，各國重啟封鎖將限縮經濟活動，加上美中貿易及科技爭端未解，國際經濟情勢不確定性仍高，宜持續關注並妥善因應。