雇主要求員工自主健康管理不上班 薪水必須照給

疫情升溫，被居家隔離人數已增至5,000人，如果被隔離者是勞工，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，被強制隔離的勞工可以請「防疫隔離假」，雇主不能不給假。因不能歸責於雇主，所以法令上不要求雇主給薪，雇主可以給薪，也可以不給薪。

他說，如果雇主沒有給薪，勞工可以向衛福部申請防疫補償，一天補償1,000元。如果雇主有給薪，就不能申請防疫補償，因為衛福部資源有限，所以立法時決定資源不重複給。

近期防疫險很夯，網友討論到如果沒買到防疫險，可以從哪彌補損失。黃維琛建議勞工可以請防疫隔離假，他說，這是單獨的假別，勞工請了，雇主不能不給假。而且請防疫假不影響考評、全勤獎金等等。

當然，如果勞工覺得請特休假或者扣半薪的病假對自己有利，只要雇主同意，黃維琛指出，法令上沒有說不可以。

黃維琛強調，請防疫假、雇主又不給薪，才可以申請防疫補償。

如果勞工染疫了，黃維琛指出，被要求住院治療，那就不是請防疫假，而是請病假。政府的責任是給予免費治療，直到治好。但是治療期間沒有防疫補償，勞工可以申請勞保普通傷病的住院醫療給付。

還有一種情況，公司單位中有某人被要求居家隔離，老闆「超前部署」，自行要求單位中的員工一律在家自主健康管理，不用來上班。黃維琛說，對沒有那麼明顯接觸病毒者，只要求自主健康管理，這種情況下是可以來上班的。「雇主要求不要來上班，那麼雇主要照給工資。」