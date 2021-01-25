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獨家／桑德斯穿Burton爆紅 國內羽絨大廠光隆意外沾光

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
美國國會議員桑德斯參加美國新任總統拜登就職典禮，全身包緊緊的裝扮爆紅全球，捧紅知名滑雪品牌Burton賣到缺貨，國內羽絨大廠光隆跟著沾光。路透
美國國會議員桑德斯參加美國新任總統拜登就職典禮，全身包緊緊的裝扮爆紅全球，捧紅知名滑雪品牌Burton賣到缺貨，國內羽絨大廠光隆跟著沾光。路透

美國新任總統拜登上周就職典禮，前競爭對手、79歲的國會議員桑德斯（Bernie Sanders）一張全身包緊緊，雙手交叉的圖片意外爆紅，成為網友Kuso焦點，也捧紅知名滑雪品牌Burton Snowboards賣到缺貨。據了解，國內羽絨大廠光隆（8916）為Burton的羽絨服主要供應商，Burton更是光隆成衣代工頭號大客戶，光隆出貨有機會跟著水漲船高。

桑德斯原本是拜登角逐成為民主黨總統候選人的最大競爭對手，後來在黨內初選的後段宣布退出轉為支持拜登，成為拜登勝選的重要轉捩點。惟桑德斯上周出席拜登的總統就職典禮，再度搶走拜登的丰采，其一席阿伯扮相，與榮重的典禮形成反差，意外成為網友熱議話題。

桑德斯全身包緊緊，雙手交叉的哏圖，被網友大量轉貼，還被封為「新一代時尚教主」。其身上穿著的Burton深灰色羽絨夾克也爆紅全球，短短1天銷售量勍超過過去17天銷量總和的兩倍以上。

Burton在台灣知名度不高，但在滑雪界卻是赫赫有名，Burton為全球知名的滑雪運動品牌。根據公司官網介紹，Burton創辦人1977年在佛蒙特穀倉發明全世界第一個滑雪板，而Burton也是美國冬季奧運隊指定的主要贊助商。

國內羽絨大廠光隆則為Burton最主要的羽絨服代工廠，Burton也是光隆最大的成衣客戶，目前光隆三大業務，頭號業務成衣代工占公司營收比重高達46%，而Burton就包辦其中將近兩成訂單。

對於大客戶Burton因為桑德斯而爆紅，光隆主管今天表示最近有注意到該圖片被大量轉載，雖然桑德斯此次穿著是比較早期的款式，並非光隆代工；但最近公司正陸續和客戶洽談今年度秋冬裝的訂單，隨大客戶Burton因為話題，整體銷售爆量，知名度大開，有機會助力Burton今年下單量增加。

光隆發言人李宗恆表示，台灣因為滑雪風氣不是那麼盛行，對Burton品牌相對比較陌生，但Burton在滑雪界的地位是重量級。過去Burton以歐美市場為主，但看好包括中國大陸在內，亞洲國家對於滑雪運動的參與度愈來愈高，Burton開始揮軍亞洲，去年4月剛宣布全球私募股權投資公司高瓴資本（Hillhouse Capital）成立合資公司，共同運營Burton大陸業務，可望拉動新一波成長，光隆有機會跟著順勢成長。

拜登 桑德斯

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