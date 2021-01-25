NVIDIA在港物流中心遷移來台 經濟部：成功機率滿高的

爭取大型跨國企業營運總部來台傳出好消息！關於NVIDIA在港物流中心來台一事，經濟部官員今（25）日鬆口透露，「成功的機率滿高的」，目前經濟部與財政部已達成共識，將讓NVIDIA在香港設立的國際物流發貨中心遷移來台優先以「個案處理」。

若NVIDIA在港物流中心來台成真，經濟部官員表示，投資金額會相當高，但無法透露確切數字，官員直呼「這太敏感了，我們不能讓它見光死，尤其外商更是在意」。

從去年7月香港「國安法」上路後，香港資金、人才成為各國拉攏對象，據了解，府院也成立香港小組，跨部會研商爭取在港跨國企業來台投資，設立亞太據點。

經濟部官員表示，NVIDIA是相當知名的廠商，且經濟部站在招商的立場，主要工作為尋找有潛力的廠商，但也必須針對廠商反映的問題，為其溝通協調，才能成功爭取外商來台投資。

關於不少跨國企業有遷移亞太營運總部規劃，但其中租稅是考量課題之一，尤其外商來台最擔心的就是較為昂貴的稅負。對此，經濟部官員表示，稅負優惠是由財政部主政，站在經濟部的立場當然是希望愈寬鬆愈好，採取開放的態度。

經濟部官員透露，關於NVIDIA在港物流中心來台一事，目前財政部仍有一些意見，但會採個案處理，成功的機率滿高的。