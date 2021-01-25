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疫情衝擊！無薪假微升至381家、4,202人 一周增377人

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
目前全體行業實施無薪假有381家、4,202人，一周之內增加39家、377人，製造業和服務業無薪假情勢皆呈上升，反映新冠肺炎疫情和邊境管制對勞動市場衝擊仍在。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片
目前全體行業實施無薪假有381家、4,202人，一周之內增加39家、377人，製造業和服務業無薪假情勢皆呈上升，反映新冠肺炎疫情和邊境管制對勞動市場衝擊仍在。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片

勞動部今（25）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前全體行業實施無薪假有381家、4,202人，一周之內增加39家、377人，製造業和服務業無薪假情勢皆呈上升，反映新冠肺炎疫情和邊境管制對勞動市場衝擊仍在。

這期無薪假統計，支援服務業（含旅行社）、運輸及倉儲業增加最多，情勢最嚴峻。國內爆發醫院群聚感染，疫情升溫，對服務業衝擊，值得關注。

目前運輸及倉儲業有36、983人實施無薪假，一周內增加12家、163人。支援服務業（含旅行社）則有92家、685人實施無薪假，較上周增5家、80人。

批發零售業目前有112家、7,06人實施無薪假，較上周增加6家、21人。

勞動部統計指出，製造業目前有87家、1,575人實施無薪假，較上一期家數增加9家，87人。

其中，向來為無薪假重災區金屬機電業，目前實施無薪假有41家、821人，一周內增加7家、46人，自一月呈持續減少之勢後，再度轉增加。

化學工業現實施無薪假有21家、224人，一周內增1家、64人。民生工業現實施無薪假有15家、249人，較上一期呈持平。資訊電子工業則有10家、281人實施無薪假，較上周增加1家、人數則減23人。

官員表示，因國外疫情險峻，邊境管制持續，航空運輸和旅行社很難不受影響；製造業近來景氣和出口皆有好轉，雖有部分廠商實施無薪假，但變動不大。

無薪假 疫情

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