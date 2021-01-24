快去加油！油價漲不停 汽油每公升調漲0.1元

油價漲不停！台灣中油公司宣布自明（25）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元，柴油不調整，而這已是油價連九漲。

台灣中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.1元、95無鉛汽油每公升26.6元、98無鉛汽油每公升28.6元；超級柴油每公升22.4元。

台灣中油指出，本周受利比亞減產原油之利多與中國大陸進口原油力道轉弱之利空抵銷等因素影響，導致本周油價震盪。

本周調價指標7D3B周均價為每桶55.29美元，較前周55.56美元下跌0.27美元，新台幣兌美元匯率升值0.046元，國內油價依公式計算跌幅為0.52%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.1元及0.4元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽油價格調漲0.1元，柴油不調整，柴油應調未調的0.4元由台灣中油吸收。