去年第4季經濟成長率 有望上修

主計總處29日將發布去年第4季經濟成長率概估。主計總處於去年11月預測去年第4季經濟成長率為3.28%，由於去年第4季我出口表現亮眼，國內消費也持續回溫，外界關注，主計總處是否會上修第4季經濟成長率。

主計總處去年11月預測去年全年經濟成長率為2.54%。若主計總處上修去年第4季經濟成長率，亦將連動修正去年全年經濟成長率。

主計總處去年11月預測去第4季經濟成長率預測3.28%，較8月預測上修0.72個百分點，主要是受惠於國內半導體具領先優勢的進階產能陸續開出，及回流台商持續擴增在台製造產能，得以因應當前電子新品備貨、新興科技類產品與疫情帶動的遠距商機需求所致，主計總處預測去年第4季美元計價的商品出口將較去年同期增加7.75%。

至於去年第4季民間消費，主計總處分析，因國人在國外消費劇減之勢，大幅拉低民間消費，惟國內疫情控制得宜，留在國內消費人口增加，加上振興措施帶動，國人國內消費大幅成長，抵銷部分負面衝擊，預測去年第4季民間消費實質負成長1.69%。

主計總處去年11月不只上修第4季和全年經濟成長率，也全面上修去年第1季至第3季的經濟成長率。

其中，第1季由原先的2.20%上修至2.51%，谷底第2季也由負轉正，從原本的負0.58%轉為正0.35%；第3季經濟成長率上修至3.92%，較10月概估3.33%增加0.59個百分點。

主計總處並強調，二次新冠肺炎疫情是牽動今年經濟成長的重要關鍵因素，美國與中國大陸貿易及科技爭端的後續發展、各國貨幣政策走向及其後續效果，以及油價、原物料價格走勢及國際股匯債市波動，都是影響未來經濟成長率主要的不確定因素。