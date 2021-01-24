上月景氣 有望亮黃紅燈

國發會27日發布去年12月景氣對策信號，隨著國內景氣「全面復甦」，將有機會挑戰代表景氣趨熱的「黃紅燈」。

國發會上月發布11月景氣對策信號，為連續第四個月亮出「綠燈」，綜合判斷分數攀升至30分，創2011年4月、近九年八個月以來最高。國內景氣綜合判斷分數距離黃紅燈（32至37分）僅只有2分之遙，國發會官員也認為，12月景氣對策信號亮黃紅燈， 「可能性當然存在」。

我11月景氣綜合判斷分數來到30分波段高點，國發會對12月景氣抱持樂觀，更因為11月景氣領先指標仍持續走揚。官員說，在景氣領先指標持續走揚的情況下，沒有理由對12個月表現悲觀，至少維持綠燈是可以期待。

國內景氣領先指標已連續七個月走揚，累計增幅達10%；同時指標亦已連續六個月走揚，累計增幅達5.88%。國發會進一步指出，在構成景氣領先指標的七項指標、以及構成同時指標的七項指標，皆是11月較10月佳，「每個層面都好」、「復甦更為全面」。

今年新冠肺炎疫情重創全球經濟，歐美更面臨第二波疫情衝擊，我國景氣綜合判斷分數卻已經超越疫情之前水準。

國發會表示，我國因防疫做得好，人民生活如常，生產也未中斷，投資熱絡、消費暢旺，外貿及製造業銷售表現皆佳，廠商和民眾看好經濟前景，11月景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟穩定成長。

國發會指出，隨著新興科技應用持續擴展，加以疫情帶動遠距商機需求延續，以及電子新品備貨需求拉抬，出口動能可望續溫。

內需方面，半導體相關供應鏈持續發展高階製程，且國內外廠商接續來台投資，有助推升國內投資動能。