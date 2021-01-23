永續環保不再血汗！「未來鑽石」 點燃時尚新革命

「永續風潮」席捲而來，不僅吹向時尚界，包含Gucci、Burberry與Prada等精品大牌皆於2019年作出碳中和關鍵承諾，LV也開始製造銷售實驗室培育鑽石。一場鑽石的美麗新革命正式開啟，也讓更多消費者願意選擇美麗、時尚與環保和人道兼顧的「實驗室培育鑽石」（Lab-Grown Diamond） 。

這股「未來鑽石」風潮，也開始在台灣精品產業中受到關注，擁有在珠寶精品產業超過25年專業經驗的JOY COLORi創辦人謝淑英獨領業界，於2019年底引進全球實驗室培育鑽石（Lab-Grown Diamond）知名品牌DIAMOND FOUNDRY到台灣至今已滿一年。

謝淑英表示， 環保意識的抬頭，使她深信「未來鑽石」的潛力無窮，也是改變鑽石產業的英雄。

引進「未來鑽石」至台灣滿一年，謝淑英表示，「未來鑽石」的台灣消費者多集中在25~45歲，其中又以30~35歲族群占大多數。以女性消費者而言，主要是喜愛品牌的商品設計及細節和與眾不同的車工，作為重要時刻犒賞自己或生日禮物；當然還有一些消費者是支持對地球的永續發展，認同「未來鑽石」高科技已是未來趨勢，很多是由顧客介紹顧客而來。

以男性消費者而言，新郎希望以更經濟的預算替新娘選購更大的鑽戒，也認同選擇對環保有幫助的「未來鑽石」作為婚戒，特別是一克拉婚戒，象徵幸福美滿，更有意義及價值；另外是結婚週年時送給太太的禮物、感謝太太維繫溫暖的親情給整個家；或是體貼的先生幫太太圓夢，表達對太太的愛也不造成經濟負擔。

同樣的，「未來鑽石」也越來越受到歐美消費者的青睞，一項由美國的調查研究機構MVI Marketing LLC, 2019年針對美國1,710位、21~70歲，男女比例四比六，過去兩年內曾購買鑽石的消費者，對未來鑽石的認知、行為及趨勢調查報告發現，「未來鑽石」知名度與接受度快速上升中，超過半數（51%）的美國消費者知道未來鑽石；千禧世代消費者對「未來鑽石」接受度更高，有65%的受訪者願意購買。

甚至高達74%的受訪者願意用同樣的預算買到比開採鑽石更大的鑽石，並認同「未來鑽石」的高CP質，不論從價格、大小和價值來看。相對於開採鑽石破壞地球及不人道的開採方式，大多數年輕世代更認同「未來鑽石」對環境永續且透明、友善的價值，且不少明星名人也是未來鑽石的愛好者，除好萊塢明星李奧納多．狄卡皮歐外，近年來未來鑽石也受到茱莉亞．羅勃茲、艾瑪．華森、瑞絲．薇絲朋、Lady Gaga及潘妮洛普等名人的喜愛。