經濟部喊話「挺桃園」：桃園是投資的第一線

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染事件，對此，經濟部今（23）日表示，「桃園，就是台灣的第一線」，桃園不僅是台灣的大門，也是投資的第一線，去年統計資料顯示，投資台灣三大方案總投資有二成集中在桃園，投資金額超過2394億元。

經濟部進一步指出，像是著名的技嘉、迅得機械、欣興電子、 合晶科技 、台灣晶技、台灣積層工業、啟翔輕金屬、佳世達等桃園在地的企業，已經陸續落實投資、擴增產線，創造上萬個就業機會。

經濟部亦感謝桃園的產業能量，撐起台灣的產業發展，也感謝桃園的醫護人員，挺住台灣防疫的第一線。

經濟部表示，不管你是哪裡人，不管你從世界的哪個角落回來，只要飛機降落在桃園，大家的感想都是「我回家了」。這就是桃園之於台灣的意義，桃園就是台灣的大門。敞開門扉擁抱著倦鳥歸巢的國人、也敞開雙手迎接來訪的國際友人。

作為國家的門戶，桃園在疫情爆發以來，扮演著台灣防疫第一線的角色，承擔最高的風險與壓力，必須照護最多的病人，但無論防疫的關卡多麼艱難，醫護們依舊堅守岡位、努力守住國門。

經濟部強調，一個台灣，在防疫的關鍵時刻，讓我們團結一致。台灣只有一個，我們不分彼此，一起為桃園加油！