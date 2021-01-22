圓展遠距教學實物攝影機 奪美國ISTE Best of Show大獎

圓展（3669）遠距教學實物攝影機奪得美國ISTE 2020「Best of Show」大獎，獲獎再添佳績，將助益美國市場的銷售業績成長力道。

圓展是全球自動追蹤PTZ攝影機與智慧未來教室、遠距教學領導品牌。圓展表示，有品牌的AVer M11-8M機械式手臂USB實物（投）攝影機獲得美國ISTE Best of Show大獎，被譽為運用創新的方法，成為跨越疫情、持續翻轉教育的最佳典範。

圓展指出，M11-8M配有隨插即用的USB和HDMI連接埠，適合在傳統、混合和線上教室中使用。特色有 機身小，拍攝功能強大；直立式機身好握好拿，折疊式機械手臂具備高延展性，可輕鬆特寫模型、實物、文件等教材，拍攝、課程直播一機搞定。

精緻耀眼的細節呈現；配備800萬畫素、20倍數位變焦鏡頭，可精巧細緻呈現教材的細節，無論是靜態或動態的課程，能讓學生樂在其中。 搭配免費軟體AVerTouch深化教學潛力；透過AVerTouch只要一鍵就可連接AVer實物攝影機與行動裝置。