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疫情衝擊！2020年失業率3.85% 近四年最高

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
主計總處公布2020年全年失業率為3.85%，年增0.12個百分點，為四年來最高。去年全年就業人數僅較前一年增4,000人。 圖／聯合報系資料照片
主計總處公布2020年全年失業率為3.85%，年增0.12個百分點，為四年來最高。去年全年就業人數僅較前一年增4,000人。 圖／聯合報系資料照片

主計總處今（22）日公布2020年全年失業率為3.85%，年增0.12個百分點，為四年來最高。去年全年就業人數僅較前一年增4,000人，為金融海嘯以來就業人數增加最少的一年，顯示新冠肺炎疫情對就業市場衝擊。

主計總處指出，去年12月失業率為3.68%，呈連續5個月下降，亦為近11月以來最低，較去年同期上升0.01個百分點。經季節調整後失業率為3.76%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，去年受到疫情衝擊，我失業率於5月攀升至最高，為4.07%；之後隨著6月重啟經濟之後，失業率一路走跌。

若觀察去年全年，她指出，去年我國勞動參與率為59.14%，年降0.03個百分點；失業率為3.85%，年升0.12個百分點， 顯示疫情影響仍在。惟相較其他國家，我國去年勞參率及失業率之變動，呈相對穩定。

她進一步指出，觀察目前已經公布失業率的國家，南韓失業率年增0.2個百分點，勞參率年減0.8個百分點；美國失業率年增4.4個百分點，勞參率年減1.3個百分點；加拿大失業率年增3.8個百分點，勞參率年減1.7個百分點，其失業率和勞參率變動，明顯大於台灣。

主計總處指出，去年全年我就業人數平均為1,150.4萬人，年增僅4,000人，為2010年金融海嘯以來就業人數增加最少的一年。

此外，去年全失業人數平均為46萬人，較上年增加1.4萬人或3.28%。

失業率

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