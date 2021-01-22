國泰證投資氣象觀察：正向看中國、新興亞洲股市及黃金

2021年，新的一年開始，全球雖仍籠罩在新冠疫情之中，期間頻傳變種病毒導致傳染速度更快使疫情加劇，然而，股市卻持續創高，MSCI世界指數表現今年以來持續上揚，而全球股市以美股為首，四大指數之中，道瓊工業指數持續站穩3萬點高檔位置，費城半導體指數漲勢驚人，今年至1月21日已大漲12%，觀察股市持續強勁，美元卻呈弱勢表現，觀察傳統第1季為黃金需求旺季，在實質買盤支撐下，黃金表現蓄勢待發，國泰證券認為，適度的布局黃金有助風險資產避險效果。

國泰證券發布2021年1月全球主要股市及商品投資氣象觀察，對於中國、新興亞洲及黃金抱持著正向看法，其餘如美國、歐洲、日本、新興歐洲、原油、礦業及美元等，則抱持中性看法，以下大致從美元、利率及實質需求分析黃金的後市表現。

首先，黃金走勢表現與美元關聯性高，一般來說，當美元呈現弱勢，黃金價格多呈現走揚格局，因此，可先從美元表現來進行初步論述。根據市場調研機構指出，由於前美國總統川普先前所簽署的紓困支出案規模約2.3兆美元，市場更預期新任總統拜登上任，將推出更多刺激政策，因此市場擔憂美國未來恐在預算赤字與通膨兩大原因下，使得市場降低持有美元的意願，國際美股高檔震盪趨勢提振黃金的需求。

再者，全球貨幣政策與利率環境亦影響黃金走勢，目前全球主要國家央行將維持低利率並持續量化寬鬆，其中，包括美國聯準會維持利率在0～0.25%不變，每個月更以1,200億美元購債釋放流動性；歐洲央行利率仍維持負利率、日銀超寬鬆政策持續，總體來說，預計寬鬆貨幣政策將延續至2022、2023年。國泰證券分析，以歷史經驗來看，金價與實質利率呈反向關係，長期低利率或負利率的環境將有利黃金發展。

最後，再觀察黃金的實質購買力，新興市場的中國及印度均推出大規模的財政刺激方案，儘管新興市場去年GDP下滑影響實體黃金需求，但是，多年累積的財富效果，未來GDP從疫情復甦後，預期實體黃金需求將穩健增加。

國泰證券表示，展望未來，各國債務持續擴大，短期3～5年內改善有限，而原物料上漲動能已經啟動，低利率和負利率仍將持續一段時間，美元趨勢將持續疲軟，因此，黃金成了持有成本低的貨幣替代資產，面對新冠疫情病毒變種的不定變數，黃金於投資配置上亦具有避險的功能。

國泰證券說，投資人不妨可透過複委託來投資布局，商品方面可留意黃金相關ETF，並依自身可承受風險程度，為自己的資產規畫布局。