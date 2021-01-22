2021前進美國與新興市場策略：雙收益+爭取資本利得

拜登逾兆新政箭在弦上，將有助美國市場恢復元氣，同時新興市場搶先復甦，擁有強勁的內需及成長動能，全球景氣雙火車頭躍居2021年投資布局主軸，富蘭克林證券投顧表示，透過雙收益平衡策略型基金前進美國與新興市場，藉由成長型與價值型股票的搭配布局，參與景氣復甦時的補漲行情和資金輪動機會，一方面創造股利＋債息的雙收益機會，同時尋求數位轉型趨勢與價值補漲帶來的資本利得成長空間。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，強勁的經濟表現及展望，帶動新興股市的類股輪動表現，著眼長期的觀點，看好面對景氣變化及其他干擾因素時，相對表現穩健的標的，同時廣泛的關注在新興市場受數位轉型影響的產業，包括科技等創新產業均擁有較佳的競爭優勢，預期在拜登執政後，整體貿易的不確定性將有所淡化，輔以美元走勢偏弱與低利率的寬鬆政策環境可望延續，營造有利於新興股市表現的環境。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，預期大規模貨幣及財政政策對市場的支持仍將持續，但在低利率的環境之下，對後續固定收益資產的表現帶來挑戰，目前配置上持續加股減債，預期去年相對落後的類股，在2021年將有表現機會，包括金融和公用事業，在評價面具有相當吸引力，同時我們仍然謹慎關注可能的潛在風險，疫情的擴散可能替市場帶來波動，佈局上適度保有高信評等級的債種。

富蘭克林證券投顧表示，儘管受疫情重創，國際貨幣基金組織預期2020年美國GDP占全球比重仍高達約25%，顯見美國市場在投資組合中的重要性不言而喻，世界銀行也預期2021年新興市場經濟成長將領先已開發國家；富蘭克林證券投顧建議，面對充裕資金及超低利率時代，尋求每月配息收益的投資人，可透過平衡型基金前進美國與新興市場，降低單一債券資產面臨的潛在利率風險，同時創造股利及債息的雙收益來源，考量目前聯準會預期2023年前不會升息，也能藉由增加股票的配置比重，參與價值補漲和全球市場的多頭行情，創造穩中求進的投資步伐。