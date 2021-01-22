發揮半導體優勢 郭台銘看好台灣發展電動車

鴻海創辦人郭台銘昨（21）日表示，看好台灣發展電動車產業，儘管南韓車廠也積極跨入這個領域，但南韓廠商在創新、靈活與彈性都不如台灣，但台灣在電動車關鍵的電池產業還要加強。

郭台銘強調，台灣的強項在半導體、操作介面，至於製造則必須要全球化。將來汽車工業，設計開發會落在台灣，最後組裝則會在當地市場，這將對汽車的設計、組裝與製造整個生態鏈，產生很大改變。

台灣模具工業同業公會昨天舉行30周年慶活動，郭台銘以創會理事長身分受邀出席，並在會後接受媒體訪問，釋出上述看法。

郭台銘認為，台灣很有機會發展電動車產業，特斯拉第一部車就是在中壢工業區做的，但台灣發展電動車，不能單打獨鬥，因此鴻海組成大聯盟，創立平台。

他說，未來電動車發展，不管是自駕，自動導航，無人駕駛，新能源車或是互聯網車等，車輛是實體經濟，模具是少不了的，未來不論是什麼樣的汽車，包括飛天車，引擎，螺旋等，都要模具，鴻海已經推出MIH電動車開放平台，公會廠商可以加入，汽車模具將會做不完，這對台灣模具，零組件是大利多。

市場傳出，蘋果首款電動車Apple Car要找南韓車廠合作，郭台銘說，他一向不評論客戶，電動車產業的關鍵在電池，是很重要的元件，台灣在電池雖有基礎，但是還要再發展。南韓車廠電池布局很久，未來台灣在電池與能源管理這兩大電動車發展關鍵，要持續加強。

郭台銘分析，南韓是以大型企業為主的產業發展模式，台灣則是透過中小企業崛起，如同螞蟻雄兵一般，因此南韓在創新發展，靈活與彈性不如台灣，他看好台灣在電動車產業的發展。

他強調，當初特斯拉在台灣造車，但是為何又拉回美國去做？因為台灣汽車市場不大，汽車三大市場是美國、中國大陸與歐盟，台灣要做整車外銷很困難，所以要設立平台。