汙染農地擴大適用光電 業者：農委會握生殺大權

環保署昨（21）日修正發布「受汙染土地設置太陽光電設施審查作業原則」，將地方環保機關進行汙染改善中及改善完成汙染土地，納入適用範圍。對此，國內太陽能業者指出，產業普遍樂觀其成，但影響能否建置太陽能光電系統的最終關鍵，仍在於農委會是否願意變更土地使用方式，預料環保署此舉效果有限。

茂迪表示，環保署此次作為，雖然對產業有正面幫助，但掌握農地使用方式的「最終生殺大權」依舊在農委會手上；換言之，若農委會不願意進行農業用地土地變更，這些農地依舊無法建置太陽能光電系統。

台灣太陽能產業歷經去年「七七事變」後，產業界與農委會的關係就呈現緊張的情勢，近期雖然雙方不斷進行溝通與協商，但仍然有許多努力的空間。