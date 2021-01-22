總統：台灣要打入綠電供應鏈

蔡英文總統昨（21）日接見「中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理監事幹部」，她表示，提高再生能源使用，不但符合國際潮流，更能幫助台灣打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook等綠電供應鏈，讓台灣在這一波供應鏈重組的過程中，繼續把握住關鍵位置。

總統指出，光電的設置量已經大幅成長，目前政府正大力推動屋頂、漁電共生專案，希望讓國內的太陽光電，能夠朝「多元複合利用」的方向發展；穩定發展綠能，以落實能源轉型目標，並且接軌國際供應鏈的新標準，強化台灣在國際供應鏈的競爭優勢。

總統說，確保綠能供應穩定也是為了強化台灣在國際供應鏈的競爭優勢，許多國際大廠要求供應鏈使用的再生能源占比，甚至是有要求產品製程要百分之百使用綠電的情況，因此提高再生能源使用，不但符合國際潮流，更能幫助台灣打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook等綠電供應鏈。

總統說，過去這幾年，從「5+2產業創新計畫」，到去年她提出的「六大核心戰略產業」，綠能產業都是在最關鍵的位置，因為只有穩定地發展綠能，台灣才有辦法落實能源轉型的目標，並且接軌國際供應鏈的新標準。

她希望國內的太陽光電，能夠朝「多元複合利用」的方向發展；各部會已經積極地合作，在公有建物的屋頂上，全面推動設置太陽光電，並同步鼓勵工業廠房、農業設施等地點進行建置，政府也正在全面盤點、規劃適合設置的地面場域。