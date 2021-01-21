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立碁打造全球首台蛋撻販賣機 喜獲連鎖速食店採用

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

受新冠肺炎疫情影響，餐飲業者紛紛加入無接觸銷售方式，讓消費者更安全享用美食，立碁電子（8111）配合政府倡導無接觸服務，投入研發熱食智販機設備，供應連鎖速食店全球第一台蛋撻販賣機，以智慧科技結合健康防疫，為大眾健康把關，更為進軍無接觸商業模式積極布局。

根據經濟部統計處調查，去年受新冠肺炎疫情影響，民眾消費習慣改變，無店面零售業結合數位工具與社群平台，業績快速成長，無接觸商機爆發，全年營業額可望突破3,200億元。

這波新冠肺炎疫情及其造成的社交距離管制，已對消費者飲食方式產生重大的改變，而這樣的行為模式改變，也加速消費者無接觸消費趨勢。連鎖炸雞品牌肯德基，更在高鐵桃園站推出全球第一台蛋撻販賣機，主打跟剛出爐的一樣好吃，背後設備推手，就是立碁電子董事長童義興，他看好未來無接觸消費模式，帶領旗下子公司立展興研發多款熱食智慧型販賣機，不僅解決餐飲業者熱源問題，並兼顧殺菌及食品安全衛生，讓販賣機美食就像新鮮現做。

這波疫情加速餐飲業者展開科技創新服務，尤其是各大餐飲品牌紛紛向立展興接洽熱食智販機服務及應用，真正確保食品無安全疑慮，無非是為了降低人員接觸的染病風險。事實上，現在凡是會面對消費者的產業，都有走向無接觸的趨勢，熱食智販機鼓勵消費者採用無接觸用餐，不用在人多的地方脫下口罩，可以帶回去吃，防疫更安心。

24小時不需要休息的熱食販賣機，協助餐飲業者不需增加人工成本，營運不間斷，大幅增加營收與獲利。這次跨國連鎖炸雞品牌採購設備，在搜尋市場需求後，正是看中立碁多年來在科技業的專業研發能力，立碁電子旗下子公司立展興也與知名米其林餐廳業者和捷運公司洽談合作中，下一步就是逐步擴大市場占有率，為防疫添加科技助力。

餐飲業 疫情 肺炎

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