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台泥彰濱風電二期環評 仍須補件再審

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

台泥（1101）攻綠電，於彰濱工業區啟動風電二期計畫，將在台泥綠能公司廠址約20公頃土地設置三座陸域風力機組，環保署專案小組今（21）日針對此案環境影響說明書進行第二次初審，然而環評委員對於風機間距、風機位置等疑慮未解，要求補件再審。

台泥綠能指出，綠色能源發展是未來驅動經濟發展的新引擎，政府也致力於2025年再生能源發電占比20%的能源轉型目標。而彰化沿海地區風力資源豐富，適合風電建置，且彰縣府也大力配合政策，營造投資開發有利環境，因此台泥綠能響應政策，將於彰濱工業區設置三座風力陸域風機。

台泥綠能表示，一開始原規畫設置五座風機，不過在首次初審前，就參考了環委書面意見及台電電力系統衝擊檢討後，主動縮減至三座風機，總裝置容量最大不超過12MW（百萬瓦）。

不過環委關注風機間距對鳥類、蝙蝠活動影響，希望開發單位再與鄰近陸域風機開發案比較，並評估區域內既有風機、新設風機的間距，同時也應提出營運期間的具體降轉計畫。

也有環委指出，開發單位應補充整體土地利用規畫說明，包括廠區配置、太陽能光電系統、既有空地利用等，並評估調整風機位置，避免影響鄰近環境及道路交通。

據了解，目前台泥在彰濱工業區，已有光電一期2MW、光電二期10.1MW、風電一期7.2MW，如今再加上風電二期的12MW，預計環評通過後三年內設置完成。

台泥 風電 綠能

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