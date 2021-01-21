環保署助攻綠能 改善完成受汙染農地可設光電

助攻太陽光電，環保署今（21）日修正相關辦法，擴大受汙染農地可申請設置太陽光電設施的適用範圍，納入地方政府改善中、改善完成的汙染農地，業者皆可評估經濟效益，並在地主同意的前提下，向政府申請並繳交改善費用後設置光電。據了解，擴大範圍後可供業者選擇的汙染農地，合計達600公頃。

環保署昨日表示，綠色能源發展已是各國趨勢，為使汙染土地多元化利用，並配合政府能源政策，環保署昨日修正發布「受汙染土地設置太陽光電設施審查作業原則」，擴大適用範圍。

環保署官員表示，業者在取得土地所有人同意後，可向地方環保機關提出申請文件，並確保汙染改善不受太陽光電設施設置作業影響。

此外，也要求業者與地方政府簽訂行政契約，繳還地方政府代為支應的改善費用，確認雙方權利義務與土地所有人權益，由業者管理環境，保障土地資源不受汙染，以永續經營方式發展綠電。

官員表示，根據統計，目前地方政府改善中的受汙染農地約41公頃，改善完成的則有565公頃，合計約606公頃，業者可檢視自身需求，並取得地主同意後提出申請。

官員表示，雖合計面積達到606公頃，但受汙染農地多數為零散的小面積土地，較不會牽涉到環評問題，業者可綜合評估經濟效益。

環保署表示，此次修正辦法，可達到政府、業者、地主三贏，透過太陽光電業者與地方政府合作投入汙染改善及管理，可有效發揮土地效益，提升環境品質；同時能達到土地利用、綠能發電並降低環境衝擊，同時地主也獲益。

為了達到能源轉型的政策目標，各部會總動員，除了環保署擴大非汙染農地設置太陽光電適用範圍外，像是財政部對於太陽光電土地提供方面，目前共四種管道釋地，包括光電標租、共同改良利用、委託經營、業者申請開發等方式。