吳政忠：建構台灣精準健康戰略產業 是未來十年關鍵

行政院科技會報辦公室今（21）日舉辦「智慧醫材法規與臨床試驗交流會」並，副召集人、科技部長吳政忠致詞表示，建構台灣精準健康戰略產業，將是台灣未來十年最具國際競爭力的優勢，也將是取得全球發展先機的關鍵。

科技辦指出，為促進Bio與ICT產業跨域交流合作共同進軍國際巿場，今日舉辦該交流會，邀集台灣電子資通訊科技大廠、AI數位新創公司、醫療院所與國際藥廠領袖代表，及推動台灣精準健康方案之相關部會與會。

科技辦表示，會中，代表們由智慧醫材產品開發跨域合作經驗談為起點，搭起台灣科技業者與國際藥廠異業交流的橋樑，期能強強聯手，結合世界領先的醫療體系，加上政府作為後盾，共同推動創新智慧醫材產品上巿，前進國際巿場。

吳政忠在開場致詞時表示，AI、5G的技術突破以及新冠肺炎疫情的推波助瀾，將加速實現全齡精準健康願景，建構台灣精準健康戰略產業，將是台灣未來10年最具國際競爭力的優勢，也將是取得全球發展先機的關鍵。他說，政府持續推動的「5+2產業創新推動方案」中，特別強調完善醫材與智慧醫療產業發展環境及建構創新生態系。

吳政忠表示，台灣的科技廠商已立足全球，具有大量數據處理與資通訊量能，國際藥廠則具有國際行銷通路、法規、臨床試驗與生醫專業，科技大廠與國際藥廠可產生優勢互補，共同合作開發新興智慧醫材。 吳政忠說，台灣更擁有聞名全球的臨床醫療體系，是創新智慧醫材最佳的試驗場域，可協助產品落地問巿後，並由國際藥廠擴散至全球巿場，本次交流會主要希望能夠創造台灣利基優勢與國際相結合的機會，並激盪出更多的創新商業模式之火花。

科技辦表示，本次交流會包括衛福部、科技部及經濟部皆派員出席，衛福部去年九月公告「AI醫材管理軟體查驗登記相關指引」，讓法規與國際接軌以促進產業發展。

科技辦表示，吳政忠2020年10月也召開「智慧醫療創新實驗法規沙盒」產業座談會集思廣益後，政府將逐步規劃智慧醫療相關政策，以強化跨部會串接，隨著衛福部將於今年成立醫材諮議小組與智慧醫材專案辦公室，再搭配經濟部的標竿案例研發補助機制與科技部之創新扶育，共同成為BIO-ICT產業創新的重要推手。