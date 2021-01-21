美國商會盛讚台灣黃金年代 對台經濟樂觀「歷年最高」

台灣美國商會今（21）日發布《2021商業景氣調查報告》，結果顯示86%台灣美國商會會員，對2021年台灣經濟前景表示樂觀，不僅遠高於2020年的60%，更為歷年最高。台灣美國商會執行長李豪強調，此刻就是台灣的黃金年代（Golden era）。

此外，該份調查報告還顯示有27.6%會員表示，對2021年台灣經濟發展非常樂觀，對於未來三年經濟表現，大多數會員也抱持樂觀態度，有四成會員則有計劃擴大徵才。

同時，對於美國總統拜登正式上任，台灣美國商會認為，從台灣駐美代表蕭美琴受邀出席拜登就職典禮等種種跡象顯示，台美關係應不至於有所不同，且會員們對於簽署台美雙邊貿易協定（BTA）依舊樂觀。

且《2021商業景氣調查報告》也顯示，超過六成五受訪會員認為台美應趕緊簽署雙邊貿易協定（BTA），有五成三則認為要簽署雙重課稅協定（DTA），不過，因拜登對於和他國簽署經貿協定的態度保守，外界預期恐難簽署。

對此，李豪則進一步分析，台灣已是美國第九大貿易夥伴，重要性持續增加，這將成為簽署BTA的籌碼，加上洽簽經貿協定需要長期談判，此次拜登上任有邀請台灣駐美代表蕭美琴出席觀禮，這是好的徵兆，拜登先前也第一時間恭喜蔡總統連任，因此他不認為台美未來互動會有所不同。

李豪還說，雖然拜登施政重點會以國內議題優先，但台灣美國商會對於洽簽BTA仍樂觀以對。

不過，值得注意的是，此次有四成台灣美國商會受訪會員表示，美中貿易爭端影響企業供應鏈布局，另有高達六成五會員表示，參與國際貿易協定，將影響台灣產業競爭力，也是企業關心的重要議題，尤其台美雙邊貿易協定為影響企業經營的重要因素。

至於在能源議題部分，台灣美國商會則表示，穩定能源供給以及再生能源為美商會員最關心的議題。對於政府2025年的能源計畫，會員表達一定程度擔憂，然而對比去年2020年的數據已降低至50%以下。

另，關於今年台灣美國商會對台灣政府的前五大建言，與去年也有明顯變化。今年第一優先議題是防疫，第二是台美BTA，重要性較去年前進兩名，而今年兩岸關係則由去年的第一退居第三，能源則從去年的第二退至第四。

對此，李豪強調，僅是台美雙邊貿易重要度忽然增加，並非兩岸關係不重要，台灣政府還是要努力確保兩岸關係的穩定發展。

《2021商業景氣調查報告》的調查時間為2020年11月12日到12月31日止。