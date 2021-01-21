科技部：全科會重要結論 涵蓋四大面向

四年一度的「全國科學技術會議」在去年12月23日落幕，科技部今（21）日指出，本次為期三天的會議，達成重要結論涵蓋鬆綁法規、鞏固基礎研究、強化科技實力、加強氣候變遷與減碳議題的科技研發等。

科技部今日在行政院院會報告指出，本次會議結合虛實多元管道，期三天的總參與約20萬人次，出席現場討論者達2,149人次，以產業界代表居多，占比為39%，學研界次之，占比38%，透過跨界、跨世代與跨領域的交流溝通，充分徵詢各界的看法與意見。

科技部表示，瑞士世界經濟論壇（WEF）發布的「2020年全球競爭力報告特別版」指出，因應後疫情時代，各國須善用科技助力，同時要重視永續性及包容性，推動經濟成長與轉型，呼應本次「全國科學技術會議」的願景。

科技部表示，WEF提出新經濟體系須重視人力資本、創新生態系、市場與環境便利性，也扣合本次會議的四大關鍵議題，包括：一、人才與價值創造方面，須推動跨域共融，活絡科研能量，厚植優質人力資本；二、科研與前瞻方面，須回應社會需求，布局關鍵技術，維持全球創新地位。

三、經濟與創新方面，須擴散科研效益，加速產業轉型，支持國家核心戰略產業；四、安心社會與智慧生活方面，須善用數位科技，增進全民福祉，打造安心安全的包容社會。再再顯示我國的科技發展政策，能夠順應國際趨勢，共同邁向相同目標。

科技部表示，本次會議也將公民所關心的議題納入大會討論，例如：低薪就業環境造成人才外流、資訊近用權落差、城鄉醫療資源分配不均，以及年長者生活安全照護等，總計有四大議題與15項子題，由20個部會及機關共同研議相關策略。

科技部表示，三天大會重要結論涵蓋：一、鬆綁法規，彈性薪資結構，提升國際競才誘因，並鼓勵女性投入科研活動，善用科技重返職場發揮長才；二、鞏固基礎研究，鼓勵民間參與，推動需求導向的跨領域研究，以及加強人文與科技的融合。

三、強化科技實力，落實循環經濟，發展多元再生綠能，並加速優化新創環境，加速科研成果商業化；四、加強氣候變遷與減碳議題的科技研發，發展精準健康與大數據產業應用，以及運用科技建置全齡友善之生活環境。

科技部表示，本次大會結論將形成「國家科學技術發展計畫（民國110至113年）草案」，經陳報行政院核定後，由部會署落實計畫推動，致力實現創新、包容、永續的台灣2030願景。

行政院院長蘇貞昌聽取後裁示，本次會議已就各重大議題，提出相當具體的因應作為，有些已經在推動了，有些則還有待設想得更清楚，請科技部儘速研提未來四年「國家科學技術發展計畫」，作為我國推動科技發展政策之依據，後續也請各部會落實推動。