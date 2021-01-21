汽機車竊盜案年減逾兩成 發生數不到五年前一半

主計總處依內政部警政署統計指出，近五年汽車及機車竊盜案件發生數逐年遞減， 由104年的5,638件及1萬7,068件，至108年減為1,456件及6,058件，平均年減率各為28.7％及22.8％。

汽機車竊盜案件多寡會關連到竊盜險保費的升降。

去年汽機車竊盜案件也是年減逾兩成，109年1-11月汽車及機車竊盜案件發生數各為952件及4,300件，較 108年同期分別續減28.6%及22.4％，亦即各減少381件及1,244件。