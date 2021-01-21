經長：台美產業鏈深度結盟

美國新任總統拜登今日正式就職上任，國際局勢新頁即將展開，經濟部長王美花昨（20）日接受本報專訪表示，針對台美經貿結盟議題，她滿有信心，且認為未來台美產業鏈結盟會更深。

至於關於匯率操縱、對美順差衝高等較為敏感的台美經貿問題，王美花指出，主因正是台灣是讓美國可信任且安全的供應鏈夥伴。

王美花指出，美國準國務卿布林肯日前在參議院聽證會上表示，美國要防範中國大陸的威脅，中國大陸是對手，也是對美國構成最大的威脅，這是美國兩黨議員常常在提的問題。王美花認為，在中國問題的本質上，拜登和川普是沒有太大差異，但拜登政府在經貿上更強調「結合盟邦」，也就是不是只有美國在做，而是必須結盟，作法有一點不同。

布林肯日前還提到，美國對台承諾也不會改變，將持續確保台灣自我防衛能力。對此，王美花表示，布林肯是認識台灣的，尤其台美共享的民主與法制。王美花並強調，台美關係是獲得美國兩黨高度共識支持，台美產業不僅長期合作也是最深的，從早期和DELL、HP的筆電合作到現在都還是，以及半導體、電動車，還有5G則與美國思科合作，這幾個都是相當重要的產業。

此外，針對將出任拜登政府財政部長的葉倫，日前在參議院財政委員會聽證會上強硬向各國貿易夥伴警告，切勿進行匯率操縱一事。王美花表示，央行已非常了解美方會關注這個議題，假若美方來關切，央行會說明。

不過，王美花也特別提到，匯率問題對傳統產業造成的影響，不少廠商已紛紛向她表示，匯率對他們的殺傷力比未加入RCEP還大。但，匯率不只台灣有此問題，人民幣也有升值壓力，其它像是韓元、日圓也都有，各國皆有美元匯率議題，希望能求取平衡。

還有另一個備受美方關注的台美經貿議題，則是台灣對美國貿易有高額順差。對此，王美花表示，這是因為美中貿易戰，許多台商都回來台灣，而美國客戶需要尋找可信任且安全的供應鏈夥伴所致。