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蔡總統：兩岸經濟關係 處於變動期

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

蔡總統昨（20）日於民進黨中常會中指出，兩岸的經濟關係現在是變動期，在變動中，要讓經濟能得到最大效益、風險降到最低，重點在讓台灣能繼續扮演全球經濟關鍵角色，同時成為創新國度、包容社會、永續環境的重要典範。

蔡英文提及，在新的情勢底下，要持續超前部署經濟戰略，重點在讓台灣能繼續扮演全球經濟關鍵角色，同時也成為創新國度、包容社會、永續環境的重要典範。

民進黨昨日召開中常會，邀請中華經濟研究院第一所所長劉孟俊報告「2020年中共中央經濟工作會議內涵之研析」。兼任民進黨黨主席的蔡總統，昨日也出席中常會，民進黨發言人周江杰在會後轉述蔡總統會中談話。蔡總統表示，中國大陸經濟是需要持續關注的議題，主要是台灣不僅在地理上接近，投資與貿易關係也有相當程度連動，因此中國大陸的經濟成長與發展的目的，台灣都要持續觀察。

民進黨 中常會

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