王美花專訪／回家還看公文 自嘲壞習慣

王美花的每一天，從清晨6點就已展開，第一項工作就是閱覽世界各地外館發回台灣的報告，接下來整天會議、行程不間斷，幾乎天天都忙到深夜11點。而在內閣官員中以燒得一手好菜出名的她也坦言，由於公務繁忙，先生顧立雄如果是先回到家，晚餐就得「他自己解決」，但王美花接著立刻補上，假日他們夫妻倆一定會找時間一起運動。

王美花說，「因為他希望有人可以陪著他運動」，簡單的二、三句話，卻不經意流露了夫妻倆日常的甜蜜溫馨小互動，以及對彼此的依賴。

回家後的經濟部長還會做哪些事呢？王美花笑著說，「現在還是會回家看公文，這是我從智慧局就養成的『壞習慣』」。親切、沒架子又風趣的王美花還說，不過現在的公文比較多樣化，因為經濟部轄下的單位多。字字句句都讓人感受到她對工作的投入。

假日除了會與先生顧立雄一起打高爾夫球外，去年升格做婆婆的王美花還透露，每到假日最期待的就是與兒子、媳婦一起團聚用餐。對於兒子婚後並未與父母同住，王美花也開明表示，「年輕人嘛！有他們自己的想法」。

回首上任以來的這210天，王美花指出，因為防疫歷經組成口罩國家隊、產業紓困，以及振興內需經濟，看到國人得以支持內需消費，大家更有愛國心，產業也一直回流，不少資通訊和半導體廠商都回來了，若要用一句話道出她上任以來的心情，王美花表示，代表經濟部身為防疫一份子的她「與有榮焉」。