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605億美元 上月外銷訂單創高

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導
圖／經濟日報提供
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經濟部昨（20）日公布，受惠於宅經濟及新興科技應用需求續增，我國去年12月外銷訂單金額為605.5億美元，為首次單月突破600億美元大關，創歷年單月新高，年增率高達38.3%，連續十個月正成長，創2010年4月以來最大增幅。

經濟部並指出，儘管去年新冠肺炎疫情重創全球經濟，去年我科技類貨品訂單亮眼，傳產需求於去年下半年緩步回升，去年全年外銷訂單5,336.6億美元，創歷年新高紀錄，年增10.1%。

經濟部統計處長黃于玲分析，第1季為電子產業傳統淡季，加上疫情再度肆虐，美中貿易戰與科技戰不確定性仍在，恐抑制訂單成長動能，惟宅經濟商機延續、5G及高效能運算、車用電子等新興科技擴展，加上國際油價回升及疫苗陸續開發，全球經濟可望逐漸回穩，推升外銷訂單成長。

她預測，今年1月我訂單約510億至525億美元，將較去年12月減逾一成；若和前一年同期相比，因去年農曆年節落在1月，在比較基期較低情況下，預期今年1月訂單將爆發性成長逾四成。

觀察去年12月各產業訂單，由於遠距商機持續發酵，國際品牌智慧手機遞延銷售效應，以及5G及高效能運算等新興科技應用需求擴增，帶動資訊通信及電子產品接單暢旺，金額分別為192.1億美元、192.9億美元，皆創歷年同月新高，年增率分別高達38.2%及58.4%，全年訂單亦創歷年新高。

黃于玲指出，包括半導體在內的電子產品，12月訂單年增率更創2010年2月以來最大漲幅，呈連續11個月兩位數成長態勢。

對市場盛傳半導體缺貨價漲是否反映在未來訂單上？黃于玲表示，經詢問廠商，不排除有重複下單情況。

半導體 疫情

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