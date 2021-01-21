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三三會理事長許勝雄 看好今年經濟

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

本土新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，三三會理事長許勝雄對今年經濟發展仍然樂觀。許勝雄昨（20）日指出，各國智庫都看好今年全球經濟成長可達到5.2%，全球經濟好，台灣也會跟著好，台灣的GDP不是以內需為主，產業及產值分散在海外，如果當地產業未出現斷鏈或工業體系未出現扭曲，經濟成長3.8%是可以預期的。

許勝雄指出，過去台灣很多習慣在春節期間到國外去旅行消費，現在因為疫情的日關係都留在台灣，國內很多地區住宿都人滿為患，甚至訂不到房，因此國內的基本消費還不會那麼嚴峻。

三三企業交流會昨日舉辦1月例會，邀請台灣經濟研究院長張健一以「台灣經濟情勢的回顧與2021年展望」為題演講，他指出，主要機構、智庫預測今年台灣經濟成長率將介於3.2%到4.2%間，後續可望再上修，有機會「坐4%望5%」。

許勝雄表示，截至昨日為止，全球新冠肺炎確診人數已有9,610萬人確診，預估至本月底將達到1億人，英國已經鎖國、德國總理梅克梅克爾也宣布要封城，日本更是從去年12月28日起鎖國一個月。預計要到今年第2季以後，疫苗大量地施打在人類身上後，人們才能逐漸地恢復正常生活、工作方式，全世界經濟和生活方式在疫情下仍受到很大影響。

新冠肺炎 疫情

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