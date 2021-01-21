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工具機迎春燕 接單看到Q2

經濟日報 / 記者宋健生／台北報導
圖／經濟日報提供
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外貿協會董事長黃志芳與台灣機械公會理事長柯拔希昨（20）日共同宣布，「2021台北國際工具機展（TIMTOS）」將如期於3月15日登場，並首度以虛實整合新型態舉行，預估展覽商機上看16億美元（約新台幣455億元）。

黃志芳指出，台灣工具機產業自去年第4季起明顯回溫，台北國際工具機展是全球第三大展，也是新冠疫情爆發以來，全球首發且規模最大工具機專業展，今年共有1,000家廠商、6,000個實體攤位，並結合線上展示，備受矚目。

柯拔希則說，最近他跟不少工具機大廠接觸，發現各家廠商第1季接單「已經沒問題」，能見度甚至看到第2季末；業界對景氣展望樂觀，加上台北國際工具機展效應，公會將今年工具機產值及出口由原預估成長10%至15%，上修為成長20%至30%。

由於台北國際工具機展已進入倒數階段，主辦的外貿協會與機械公會，昨天舉辦全球記者會暨領袖對談，提前為展覽暖身。

包括友嘉集團總裁朱志洋、上銀集團總裁卓永財、金豐機器董事長張於正都現身領袖對談，與黃志芳、柯拔希針對「後疫情時代智慧機械產業新布局」，做深入探討。2020年台灣機械出口終於在9月單月轉正，10至12月仍呈正成長，顯示機械展業已擺脫谷底穩定成長，工具機也在逐步復甦。

黃志芳 疫情

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