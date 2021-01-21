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友嘉、上銀 布局電動車

經濟日報 / 記者宋健生／台北報導

電動車議題持續發燒，昨（20）日參與台北國際工具機展領袖對談的友嘉集團、上銀集團及金豐機器，都不約而同表示已切入電動車領域，相關設備零組件或產品都陸續出貨，全力布局市場商機。

台灣機械公會理事長柯拔希也說，包括電動車、充電站及5G應用等，對台灣工具機未來發展充滿機會，公會近期將邀集產官學研等單位，與會員廠商共同討論成立資源整合平台，進一步協助工具機廠切入或爭取電動車商機。

友嘉集團總裁朱志洋指出，友嘉集團近二年積極布局電動車領域，目前主要切入電動車馬達外殼暨零組件、齒輪等傳動件生產，客戶涵蓋歐洲的賓士、BMW等大廠。

朱志洋並透露，友嘉集團已經規劃2024年在台灣和海外上市，因應市場升溫，印度廠也有擴充產能的規畫。

「電動車時代比我們想像來得更快！」上銀集團總裁卓永財說，主要大國爭相競逐，預期2030年到2035年電動車時代來臨，電動車馬達會帶動新的設備需求，例如電動車要求靜音設計，齒輪研磨機就成關鍵，上銀旗下邁萃斯已做好準備。

發燒 印度

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