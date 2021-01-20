快訊

日本廠商報價「差很大」 高鐵新車購置案確定廢標

鯨豚觀察員提早離場挨罰 雲林允能風場：充分檢討、精進

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

環保署昨日指出，雲林允能風場因違反環評承諾挨罰。對此允能今（20）日表示，由於是本案首座水下基礎，施工時間較原規劃為久，超出部分鯨豚觀察員工時，以致有部分鯨豚觀察員未能完成全程監測情形，允能已與承攬商充分檢討人員調度等管理措施，未來將更為精進鯨豚觀察作業以確實落實環評承諾，也感謝環保署等相關主管機關的指導及鯨豚保育團體的關心。

允能雲林離岸風場於2020年11月19日進行首座水下基礎打樁作業，自當天上午7點開始緩啟動並於下午6點結束長達11小時的作業；共動員6艘鯨豚觀察船、14名鯨豚觀察員進行觀測作業。觀測期間無鯨豚目擊記錄。

其中兩艘位於距離打樁位置1,500公尺預警區內的觀察船，於當天清晨4點即出港作業，基於2006年海事勞工公約，船員連續最長工時不得超過14小時規範，陸續於下午3點及4點離開觀察範圍、返港休息。

承攬商亦隨即指派工區範圍內的兩艘安錨船補位，持續進行鯨豚觀測，該兩艘安錨船工作人員雖有接受內部鯨豚觀察訓練，惟因未取得正式認證，而仍與本案所提交海保署的「鯨豚觀察員監測措施計畫書」未盡相符。

允能表示，此次打樁作業由於是此案首座水下基礎，施工時間較原規劃為久，超出部分鯨豚觀察員工時，以致有部分鯨豚觀察員未能完成全程監測情形，允能已與承攬商充分檢討人員調度等管理措施，未來將更為精進鯨豚觀察作業以確實落實環評承諾，也感謝環保署等相關主管機關的指導及鯨豚保育團體的關心。

鯨豚 工時

延伸閱讀

雲林空氣品質不佳 環保局：敏感族群做好防護

合作聯合稽查 把關離岸風電建設

離岸風電開發 環署緊盯

暖暖包不熱了別亂丟 環保署：可除臭防潮

相關新聞

台幣升值有利併購 經濟成長率坐4望5

「今年台灣經濟成長可坐4望5！」台灣經濟研究院長張建一20日在三三企業交流會例會演講指出，台灣今年經濟成長至少4%，台幣升值對併購有利，美元有上升趨勢。未來台灣可利用拜登的繁榮夥伴協定謀求再成長。三三會理事長許勝雄會前受訪則表示，疫情本土案例增加對經濟成長的影響「應該還好」。

勞工因公染疫或自主管理者 雇主若不給補償可罰百萬元

部桃醫院群聚感染延燒，截至今日已有2醫、4護1外籍看護、3名確診者家屬，共計10名感染，其中1名確診家屬接觸者，更前往台...

疫情未緩解 這行業居十大轉職產業之首

新冠肺炎滿周年，企業徵才雖回神，但疫情尚未緩和，旅遊航空業短期之內難以復甦，高達2.6萬名旅遊航空業職人曾在去年下半年主...

去年台商赴陸投資額增41.5％ 近5年首度正成長

投審會今（20）日公布統計，去年全年台資赴陸投資額共59億648萬美元，年增41.5%，自2016年連續四年負成長後，去...

水情急了！興建再生水廠擬用促參 不必等編預算

財政部推動促參司長李建賢表示，水回收再利用處理廠和海水淡化廠兩項基礎建設，將列入促參案中招商，由民間投資興建和營運。官員...

全球瘋台灣 去年僑外投資逾91億美元近10年第4高

經濟部投審會今天公布109年僑外投資總金額為91億4433萬6000美元，雖較去年同期減少18.32%，但投資金額仍為歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。