鯨豚觀察員提早離場挨罰 雲林允能風場：充分檢討、精進

環保署昨日指出，雲林允能風場因違反環評承諾挨罰。對此允能今（20）日表示，由於是本案首座水下基礎，施工時間較原規劃為久，超出部分鯨豚觀察員工時，以致有部分鯨豚觀察員未能完成全程監測情形，允能已與承攬商充分檢討人員調度等管理措施，未來將更為精進鯨豚觀察作業以確實落實環評承諾，也感謝環保署等相關主管機關的指導及鯨豚保育團體的關心。

允能雲林離岸風場於2020年11月19日進行首座水下基礎打樁作業，自當天上午7點開始緩啟動並於下午6點結束長達11小時的作業；共動員6艘鯨豚觀察船、14名鯨豚觀察員進行觀測作業。觀測期間無鯨豚目擊記錄。

其中兩艘位於距離打樁位置1,500公尺預警區內的觀察船，於當天清晨4點即出港作業，基於2006年海事勞工公約，船員連續最長工時不得超過14小時規範，陸續於下午3點及4點離開觀察範圍、返港休息。

承攬商亦隨即指派工區範圍內的兩艘安錨船補位，持續進行鯨豚觀測，該兩艘安錨船工作人員雖有接受內部鯨豚觀察訓練，惟因未取得正式認證，而仍與本案所提交海保署的「鯨豚觀察員監測措施計畫書」未盡相符。

允能表示，此次打樁作業由於是此案首座水下基礎，施工時間較原規劃為久，超出部分鯨豚觀察員工時，以致有部分鯨豚觀察員未能完成全程監測情形，允能已與承攬商充分檢討人員調度等管理措施，未來將更為精進鯨豚觀察作業以確實落實環評承諾，也感謝環保署等相關主管機關的指導及鯨豚保育團體的關心。