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台幣升值有利併購 經濟成長率坐4望5

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「今年台灣經濟成長可坐4望5！」台灣經濟研究院長張建一20日在三三企業交流會例會演講指出，台灣今年經濟成長至少4%，台幣升值對併購有利，美元有上升趨勢。未來台灣可利用拜登的繁榮夥伴協定謀求再成長。三三會理事長許勝雄會前受訪則表示，疫情本土案例增加對經濟成長的影響「應該還好」。

失業率是穩定指標

「11月3.75%的失業率算很低，金融海嘯時是6%。」張建一表示，美國2008年金融海嘯儲蓄率是負的，現在是2%，這麼大的國家儲蓄率這麼低，國家不出面不行；所以台灣還算安居樂業。

張建一指出，台灣去年成績單很棒，零售本來認為會衰退卻正成長，雖然餐飲確實受影響，生產指數也都回復正成長；除了電子資通訊，傳產也有起色，但紡織業還沒上來；製造業可能加速比較慢，中小企業還在擔心匯率；「真的不用擔心，大國就是任性，小國則要有韌性，台灣該做的事還是要做！」

善用匯率謀求成長

「2020台灣GDP落在32名，實質購買力落在17名，比德國高。」張建一表示，台灣錢在台灣好用，出去比較難用，這跟匯率、品牌有關；台灣從早期高度成長變成近年低度成長，「過去卡在什麼？不是卡到陰（眾笑），是卡在投資。」

張建一說，台灣要投資什麼？5+2跟前瞻建設都是投資，即便疫情下國際出口需求減低，但遠距工作已讓筆電的訂單熱到第2季，貿易沒辦法回到2019年的水準，但內需還是有很多事可做。他強調，台幣升值對併購有利，趕快買美元匯出去，舒緩台幣升值的壓力。

「美國科技業的服務創新仍會引領全世界經濟成長。」張建一指出，拜登上台不只要救國家，還要救全世界，推行買美國貨活動，甚至會擴大解釋，跟美國有經濟繁榮夥伴協定的如台灣都算在內，台灣可以好好善用這個趨勢，謀求成長。

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金融海嘯 失業率

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