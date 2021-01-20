國內疫情嚴峻 三三會理事長許勝雄對經濟仍樂觀

本土新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，三三會理事長許勝雄對今年經濟發展仍然樂觀。許勝雄今（20）日指出，各國智庫都看好今年全球經濟成長可達到5.2%，全球經濟好，台灣也會跟著好，台灣是出口導向國家，有相當大的產值是在海外創造，因此經濟成長3.8%是可以預期的。

三三企業交流會今日舉辦1月份例會，邀請台灣經濟研究院長張健一以「台灣經濟情勢的回顧與2021年展望」為題演講，他指出，主要機構、智庫預測今年台灣經濟成長率將介於3.2%到4.2%間，後續可望再上修，有機會「坐4%望5%」。

許勝雄表示，截至昨日為止，全球新冠肺炎確診人數已有9,610萬人確診，預估至本月底將達到1億人，英國已經鎖國、德國總理梅克梅克爾也宣布要封城，日本更是從去年12月28日起鎖國一個月。預計要到今年第2季以後，疫苗大量地施打在人類身上後，人們才能逐漸地恢復正常生活、工作方式，全世界經濟和生活方式目前在疫情下仍受到很大的影響。

不過許勝雄表示，各個智庫都預估今年全球經濟成長為正成長，如果全球經濟上來，台灣經濟必然可以上來，台灣是海島型經濟國家，是全世界產業供應鏈的一環，台經院、中經院也預估了，台灣經濟成長率可以達到4%左右甚至更高。

他說明，過去台灣很多習慣在春節期間到國外去旅行消費，現在因為疫情的日關係都留在台灣，國內很多地區住宿都人滿為患，甚至訂不到房，因此國內的基本消費還不會那麼嚴峻。

至於海外部分，雖然各國貨幣強勢升值，對股匯市及經濟成造成很大的影響，英國脫歐、大陸與歐盟簽署經貿協議、再加上美國總統大選落幕而牽動美中貿易，都是台灣應該密切注意的。